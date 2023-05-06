Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации Минобороны показало, как танки Т-72Б3 уничтожили в лесу пехотинцев ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа на передовой в зоне специальной военной операции (СВО). В ходе атаки танкисты уничтожили группу пехоты противника, которая пробиралась лесами, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на видео показано, как танк с загруженным боекомплектом двигался на огневую позицию. Видно, как танкисты наводятся на группу пехоты противника, спрятавшуюся в лесах. Выстрелы из Т-72Б3 показаны с разных ракурсов. Беспилотники лишь зафиксировали уничтожение целей.

По словам наводчика-оператора танка с позывным Молчун, его экипаж чаще всего работает по живой силе и технике противника. Также уничтожаются опорные и резервные пункты, блиндажи и окопы.

Мощь в том, что когда ты в него садишься, он придает тебе уверенности, и ты уже на всех парах готов уничтожать, — оценил Молчун бронетехнику.

Ранее Минобороны показало, как артиллеристы Западного военного округа атаковали украинскую пехоту, спрятавшуюся в здании, используя 100-мм противотанковые орудия МТ-12 «Рапира» с закрытых позиций. Видео демонстрирует стрельбу с закрытых позиций, корректировку огня с помощью дрона и контроль поражения скопления украинских военнослужащих в здании.