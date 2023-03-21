ВС России уничтожили 400 украинских военнослужащих Минобороны: ВС России уничтожили более 400 украинских военнослужащих

Фото: МО Украины

Более 400 бойцов ВСУ были уничтожены за сутки в ходе специальной военной операции, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, наибольшие потери Киев потерпел на Донецком направлении — около 160 военнослужащих.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20, — сообщил Конашенков.

В том числе истребительной авиацией ВКС России в Никаноровке под Донецком был сбит самолет Су-25 ВСУ. Также в ДНР, Запорожье и Херсонской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Объединенная группировка войск РФ за сутки смогла уничтожить 31 украинский беспилотник. Также военные перехватили три реактивных снаряда для HIMARS. На Херсонском направлении российские военные уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства и две самоходных гаубицы «Акация».

Ранее немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что украинские войска готовятся к наступлению на Луганскую и Запорожскую области с целью отрезать Крым от материковой части России. Источник уточнил, что наступление может состояться весной или летом 2023 года, и оно способно кардинально изменить ход боевых действий.