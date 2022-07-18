Минобороны официально назвало имя командующего группы «Восток» на Украине Минобороны: командующим группы «Восток» на Украине является генерал Рустам Мурадов

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Военнослужащий на бронеавтомобиле «Тигр» Вооруженных сил РФ

Минобороны впервые официально назвало в своем Telegram-канале имя командующего российской группы войск «Восток» на Украине. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал российским миротворческим контингентом в Карабахе.

Командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации. Так, командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву будет присвоено звание Героя России. Глава государства также отметил, что генерал Лапин и командующий Южной группировкой войск генерал Сергей Суровикин выдвинули предложения по развитию наступательной операции на Украине.