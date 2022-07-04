Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации. По его словам, которые приводит РИА Новости, командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву будут присвоены звания Героев России.

Прошу представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе боевых действий, — заявил президент России.

Глава государства также отметил, что генерал Лапин и командующий Южной группировкой войск генерал Сергей Суровикин выдвинули «свои предложения по развитию наступательной операции» на Украине.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что в течение двух недель военнослужащие ВС России окружили и ликвидировали группировки украинской армии в районах Горского котла, Лисичанска и Северодонецка. Он также отметил, что операция по зачистке регионов от вражеских формирований завершилась еще вчера.