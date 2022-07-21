Минобороны: Молдавия мешает российским миротворцам в Приднестровье Минобороны: Молдавия препятствует поставкам для российских миротворцев в Приднестровье

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Молдавия пытается не допустить новых поставок военной техники и оборудования для российских миротворцев в Приднестровье, рассчитывая на износ старой техники военнослужащих, сообщил первый замначальника главного штаба Сухопутных войск России Игорь Сокоренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва неоднократно предлагала заменить разрешительный порядок въезда в Молдову на уведомительный, однако все предложения по этому поводу остались без ответа.

Все предложения Минобороны России о проведении консультаций по данному вопросу не нашли отклика у молдавской стороны, — подчеркнул он.

Ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва неоднократно фиксировала факты задержаний в кишиневском аэропорту российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровье. По его словам, российский МИД рассматривает эти действия как недружественные и реагирует на них должным образом.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский же указал, что российские военные принесли мир в регион. Он назвал российскую миротворческую миссию частью истории Приднестровья, без которой все могло пойти иначе.