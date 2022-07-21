Президент Приднестровья оценил роль российских миротворцев в истории страны Президент Приднестровья Красносельский: российские военные принесли мир в республику

Фото: president.gospmr.org

Вадим Красносельский

Российские военные принесли мир в Приднестровье, рассказал президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский «Парламентской газете». Он добавил, что миротворцев из России благодарят ежегодно, граждане помнят об их помощи.

Кто бы и что бы ни говорил, вклад российских миротворцев не умалить. 29 июля 1992 года псковские и тульские десантники высадились в Тирасполе, в этот же день миротворцы РФ были в Дубоссарах, на следующий — в Бендерах. С ними пришел мир, который они оберегают 30 лет. Отказаться от их присутствия так же глупо и опасно, как резать ветку, на которой сидишь, — сказал Красносельский.

Президент назвал российскую миротворческую миссию частью истории Приднестровья, без которой все могло пойти иначе.

Глава МИД республики Виталий Игнатьев ранее заявил, что возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям. По его словам, единственным эффективным средством обеспечения мира и безопасности населения Приднестровья остается миротворческая миссия из российских и приднестровских сил.