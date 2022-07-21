Глава МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске военных действий

Фото: Руслан Шалапуда/РИА Новости

Военнослужащие во время торжественных мероприятий посвященных Дню Победы в Тирасполе, Приднестровье

Возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев. По его словам, единственным эффективным средством обеспечения мира и безопасности населения Приднестровья остается миротворческая миссия из российских и приднестровских сил.

Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, <...> [это] может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем, — сказал Игнатьев.

Ранее бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба предположил, что Молдавия может устроить военную провокацию в адрес России на территории Приднестровья, чтобы ускорить процесс вступления страны в Евросоюз. По его словам, в сложившихся обстоятельствах Кишиневу будет непросто «дотянуть» по всем параметрам до статуса европейского государства, а треть молдаван вообще не хочет, чтобы страна стала членом ЕС.