В Приднестровье рассказали о провокациях Молдавии ради вступления в ЕС Экс-спикер парламента Приднестровья Щерба: Молдавия может устроить провокацию в адрес РФ

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кишинев. Молдавия

Молдавия может устроить военную провокацию в адрес России на территории Приднестровья, чтобы ускорить процесс вступления страны в Евросоюз, заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба. Он напомнил, что Кишиневу предоставили статус кандидата в ЕС исключительно из-за начала спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Статус кандидата для Республики Молдова появился только лишь из-за военной спецоперации рядом. Не возникнет ли у них желания провести какую-то параллель и устроить провокацию по отношению к Российской Федерации? Потому что этот статус является ответом Брюсселя на политику Москвы. Это очень опасно, — предупредил Щерба.

Политик считает, что у Молдавии нет других возможностей попасть в Евросоюз, так как «дотянуть» по всем параметрам до статуса европейского государства Кишиневу будет непросто в сложившихся обстоятельствах. Вместе с этим он отметил, что треть молдаван вообще не хочет, чтобы страна стала членом ЕС. Щерба считает, что если Молдавию не устроит «классический» путь вступления в Евросоюз, который может занимать десятки лет, то власти страны могут воспользоваться «революционным» методом и спровоцировать Россию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС внутриевропейскими делами. По его словам, Кремль заботит то, чтобы это не принесло больше проблем России и не усугубило отношения между Москвой, Киевом, Кишиневом и ЕС.