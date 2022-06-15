Макрон: ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС

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Эммануэль Макрон

Ситуация в непризнанном Приднестровье не помешает Молдавии вступить в Евросоюз, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, неурегулированный приднестровский вопрос не станет предварительным условием для интеграции молдавской республики в состав ЕС, пишет РИА Новости. Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика требует признать свою независимость от Молдавии де-юре.

Чтобы запустить механический процесс [вступления Молдавии в ЕС], было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации [в Приднестровье], но мы должны вместе найти решение... Однако это [урегулирование приднестровского вопроса] не является предварительным условием для вступления, — высказался Макрон.

В конце апреля в Приднестровье прогремели взрывы у Министерства госбезопасности в Тирасполе и радиотелецентра в поселке Маяк. В начале мая были предотвращены ещё две попытки теракта в телецентре. Кроме того, в расположенном рядом с украинской границей селе произошло несколько взрывов, а в воздухе были замечены беспилотники. Власти республики приняли решение продлить до 25 мая действие специальных мер безопасности.

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский впоследствии сменил критический «красный» уровень террористической угрозы на высокий «желтый».