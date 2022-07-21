В МИД рассказали о задержаниях российских миротворцев в Кишиневе Представитель МИД РФ сообщил о задержаниях миротворцев из Приднестровья в Кишиневе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва фиксировала факты задержаний в кишиневском аэропорту российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровье, заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, которые приводит РИА Новости, российский МИД рассматривает эти действия как недружественные и реагирует на них должным образом.

В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования <...> российского контингента, — сказал Полищук.

Глава МИД республики Виталий Игнатьев ранее заявил, что возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям. По его словам, единственным эффективным средством обеспечения мира и безопасности населения Приднестровья остается миротворческая миссия из российских и приднестровских сил.

Об этом же сообщил и глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, отметив, что о роли российских миротворцев в регионе не забывают и местные жители. В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не допустит вывода российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы властей Молдавии.