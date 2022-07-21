В Совфеде заявили, что не допустят вывода российских войск из Приднестровья Сенатор Джабаров: Россия не допустит вывода миротворцев из Приднестровья

Фото: минобороны.рф

Россия не допустит сценария с выводом российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы властей Молдавии, заявил на круглом столе первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, попытки продавить изменение формата миротворческой операции с выводом российских войск приведут к дестабилизации и возобновлению кровопролития.

Мы этого сценария не допустим хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, — подчеркнул Джабаров.

Глава МИД республики Виталий Игнатьев ранее заявил, что возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям. По его словам, единственным эффективным средством обеспечения мира и безопасности населения Приднестровья остается миротворческая миссия из российских и приднестровских сил. Об этом же сообщил и глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, отметив, что о роли российских миротворцев в регионе не забывают и местные жители.