Минобороны: из украинского плена вернулись 35 российских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате переговоров 35 российских военных вернулись из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, всех освобожденных самолетами доставят в Москву на лечение и реабилитацию.

23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, освобожденным также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

3 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия и Украина произведут очередной обмен военнопленными, вернув по 107 бойцов с каждой стороны. По его словам, среди общего количества освобожденных 65 человек из Донецкой и Луганской народных республик.

Позднее Минобороны России подтвердило обмен военнопленными с Украиной. В ведомстве отметили, что в результате переговоров удалось вернуть 107 военнослужащих. Их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.