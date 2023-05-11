Министр просвещения России счел учебник по обществознанию псевдолиберальным

Фото: РИА Новости

Учебники по обществознанию

Учебник по обществознанию, используемый в России, является псевдолиберальным, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости. На XI Петербургском международном юридическом форуме глава Минпросвещения пообещал разработать новое учебное пособие в следующем году.

Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким, псевдолиберальным, сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества, — сказал Кравцов.

По его словам, учебники по математике, физике и географии тоже меняются, а их содержание будет отражать советский подход к предметам.

Ранее Кравцов объяснял, что ключевой идеей нового учебника по обществознанию будет безусловная ценность суверенитета России.

С 1 сентября в школы России поступят новые учебники истории для старшеклассников, содержащие раздел с официальной трактовкой специальной военной операции (СВО) на Украине. После этого в задания ЕГЭ по истории будут включены вопросы по военной операции. Политолог Сергей Станкевич назвал новый учебник уязвимым для критики, а идею его издания — спорной и заслуживающей дальнейшего обсуждения.