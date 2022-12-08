Минфин спрогнозировал уровень дефицита бюджета России Силуанов: дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП

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Дефицит госбюджета России в 2022 году составил около 2% ВВП, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По словам главы ведомства, в 2023 году уровень дефицита будет такой же. В сентябре Силуанов сообщил, что дефицит бюджета в этом году превысит 0,9% валового внутреннего продукта.

В этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП. В следующем году, напомню, у нас по плану примерно такой же дефицит, — цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Согласно документу, за этот период дефицит бюджета должен снизиться с 2% до 0,7% ВВП.

Ранее аналитики системы Сбербанка SberCIB Investment Research сообщили, что финансирование дефицита бюджета России в 2023 году на фоне недостаточных налоговых поступлений может привести к росту инфляции на 3,9–4,5%. В случае если прогнозы аналитиков сбудутся, Центробанку придется повышать ключевую ставку, чтобы удержать инфляцию в пределах прогнозируемых им 5–7%.