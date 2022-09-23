Минцифры объяснило, что делать получившему повестку айтишнику Минцифры перечислило документы, которые следует взять в военкомат попавшему под мобилизацию IT-специалисту

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В Минцифры объяснили, что должен сделать сотрудник аккредитованной IT-компании, соответствующий требованиям отсрочки и уже получивший повестку. Представители ведомства указали, что при явке в военкомат сотруднику необходимо взять с собой ряд документов, в том числе трудовой договор, диплом, а также выписку из реестра о госаккредитации работодателя и справку с места работы.

Рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно для предъявления оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом, <...> выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании, справку с места работы <...> о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности. Основанием для освобождения от частичной мобилизации будут считаться списки, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Уточняется, что речь идет о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях. Что касается сотрудников СМИ, они должны работать в системообразующих организациях.