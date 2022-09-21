Милонов заявил, что рвется на фронт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RTVI заявил, что готов добровольно отправиться на Украину в статусе «комиссара». По словам парламентария, он туда «рвется», чтобы помогать людям на подконтрольных РФ территориях «выстраивать, налаживать жизнь».

В населенных пунктах, которые только освобождены, людям нужна помощь. В том числе помощь по взаимодействию между военными и гражданскими. Депутаты вполне могут пойти в такой комиссарский призыв. Я готов. Я сам туда рвусь. Думаю, избиратели поймут, если их представители будут сейчас среди тех, кто защищает родину, — сказал Милонов.

Для этого, считает парламентарий, необходимо восстановить статус комиссаров. Как объяснил политик, такие люди будут в рамках военной службы вести работу по организации администраций на подконтрольных РФ территориях.

Милонов отметил, что выступает против полной мобилизации, однако поддерживает частичную. Депутат считает последняя является возможностью для любого мужчины «доказать, что он мужчина, а не просто обладатель первичных половых признаков».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Законом о мобилизационной подготовке закреплено, что все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации не подлежат призыву. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал имеющих нужные навыки парламентариев добровольно принять участие в военной операции на Украине.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских компаниях, с трибуны нижней палаты парламента заявил о намерении уйти на фронт.