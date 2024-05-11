Милонов разнес планы шоумена Фоменко выступить в Латвии Милонов: планы Фоменко выступить в Латвии преступны и безнравственны

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Николай Фоменко

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru высказался о выступлении заслуженного артиста России Николая Фоменко в Латвии. Парламентарий назвал это несерьезным для недружественной страны.

Они же будут вам втирать, что публика их ждет, что они поедут к публике с хорошими вещами. Что там есть обычные люди, которых нужно порадовать. Этот набор оправдашек...читайте главное — деньги не пахнут, их им дали, они за них поедут выступать. Деньги не пахнут со времен римских туалетов, — сказал Милонов.

Депутат также выразил надежду, что Фоменко является «очень жадным человеком», который хочет заработать. Однако Милонов счел это вопросом не этики, а совести. Парламентарий пояснил, что ехать в страну, которая сейчас занимает самую агрессивную позицию в отношении русских — безнравственно и преступно по отношению к России.

Невозможно ехать туда, — заключил Милонов.

Николай Фоменко выступит в латвийской Юрмале 9 июля на концертной площадке Dzintari. Шоумен представит музыкально-сатирическую программу. В афише говорится, что Фоменко прочтет рассказы Ивана Бунина, Михаила Зощенко, Николая Лейкина, Сергея Довлатова, Василия Шукшина и Михаила Жванецкого. Также зрителей ждут музыкальные номера в его исполнении.