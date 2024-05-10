Шоумен Николай Фоменко выступит с концертом в недружественной стране Николай Фоменко выступит с рассказами Зощенко и Довлатова в латвийской Юрмале

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Фоменко

Заслуженный артист России Николай Фоменко 9 июля выступит с музыкально-сатирической программой на концертной площадке Dzintari в Юрмале, следует из афиши, опубликованной на сайте латвийского сервиса по продаже билетов. Шоумен прочтет рассказы Ивана Бунина, Михаила Зощенко, Николая Лейкина, Сергея Довлатова, Василия Шукшина и Михаила Жванецкого, а также исполнит музыкальные номера.

9 июля в 19:30 в концертном зале Dzintari состоится концерт с участием популярного артиста театра и кино, музыканта, теле- и радиоведущего, создателя и участника легендарного бит-квартета «Секрет» Николая Фоменко и его друзей, — говорится в анонсе.

Фоменко выйдет на сцену с баянистом Айдаром Гайнуллиным и народным артистом России контрабасистом Григорием Ковалевским. Первый исполнитель проживает в Германии, а второй — в Юрмале. Также в концерте примет участие казахстанская оперная дива Зарина Алтынбаева.

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ранее анонсировал концертный тур по городам Латвии в августе 2024 года. Артист призвал зрителей покупать билеты на свои выступления, цена на которые доходит до €200 (более 20 тысяч рублей). Поклонники Галкина назвали стоимость слишком высокой, после чего комик отключил комментарии к публикации.