Милонов признал за собой один недостаток

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:17

Депутат Милонов сознался в просмотре детективных сериалов

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что любит смотреть детективные сериалы. По его словам, сказанным в беседе с «Радио 1», это можно считать недостатком. В свое оправдание он сообщил, что является поклонником отечественных картин, снятых в Петербурге.

Я люблю смотреть детективные сериалы. Это мой недостаток, наверное. Но я обычный человек и смотрю наши, снимающиеся в основном в Петербурге, сериалы. Типо «Невский» и так далее, — сказал он.

Милонов ранее заявил, что в России необходимо запретить показ фильмов и сериалов с главным героем счастливым бездетным мужчиной за 40. Так он ответил на предложение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец о запрете пропаганды разводов и одиночества.

В ответ на это семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что не следует полностью запрещать фильмы про счастливых одиноких мужчин. Специалист уточнила, что психологически такие кинокартины поддерживают одиночек.

