Милонов придумал необычный способ борьбы с борщевиком Депутат Милонов предложил запретить продажу земель с борщевиком

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил радикальный способ вынудить владельцев земли бороться с борщевиком Сосновского, он выступил с инициативой запрета любого использования участка, включая продажу, до полного искоренения сорняка, сообщает «Парламентская газета». По информации издания, соответствующее обращение депутат направил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву.

Бесконтрольное распространение борщевика Сосновского обуславливается откровенной халатностью и бесхозяйственностью. Многие поля и участки, находящиеся в собственности организаций и частных лиц, буквально заброшены, представляют собой стихийные «питомники» для размножения этого зловредного вредителя, — подчеркнул Милонов.

В конце прошлого года депутаты разработали целый пакет законопроектов, направленных на борьбу с опасным сорняком. Мотивировать землевладельцев вырубать борщевик предложили с помощью повышенных штрафов — до 700 тысяч рублей. Однако, по словам Милонова, ни штрафы, ни другие санкции не мотивируют недобросовестных собственников к исправлению ситуации.

По информации Россельхознадзора на конец июня 2023 года, уже обнаружено 9,8 тысячи гектаров земель сельхозназначения, заросших борщевиком.

При этом руководитель движения «Стопборщевик», агроэколог Антон Гладилин заявил в беседе с «Парламентской газетой», что инициатива Милонова не поможет в борьбе с борщевиком.

Проблема борщевика — это беда заброшенных сельскохозяйственных земель. Чтобы с ним бороться, земли надо ввести в оборот, распахать, в первый год засеять травой, потом засеять другими культурами. То есть провести стандартные операции. А если запретить продажу заброшенного, заросшего участка фермерам, которые могут его вспахать, как это поможет? — считает эколог.

Он предложил обратить внимание на инициативу властей Московской области, которые сами обрабатывают участки от борщевика, а потом выставляют хозяевам земли счет за уничтоженный сорняк.

Наказание за разрастание борщевика предусмотрено статьей 8.7 КоАП в виде штрафа в 20-50 тысяч рублей для граждан, 50-100 тысяч для должностных лиц и 400-700 тысяч для организаций.

Ранее Виталий Милонов предложил продавать крепкий алкоголь в спецзонах магазинов. По его словам, спиртное нужно вынести в отдельные зоны, скрытые от глаз посетителей и особенно детей.