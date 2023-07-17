«Скрыть от глаз»: Милонов призвал запретить алкоголь в супермаркетах Депутат Виталий Милонов предложил продавать спиртное в спецзонах магазинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу коллег от фракции ЛДПР, которые предложили разрешить продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах. По мнению политика, России необходимо отходить от практики размещения алкоголя на самых заметных полках в российских магазинах. В своем Telegram-канале Милонов подчеркнул, что спиртное нужно «вынести в отдельные зоны, скрытые от глаз посетителей магазина и, особенно, детей».

Пускай «крепыш» продается либо в зашторенных отделах, наподобие табачной продукции, либо вообще в специальных магазинах, как это устроено в некоторых странах Скандинавии, — написал депутат.

Милонов заявил, что давно выступает за то, чтобы алкогольные напитки стали менее заметны на полках магазинов. Он также поддерживает идею их продажи «исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего». По мнению авторов законопроекта, такие меры «позволят исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции» благодаря промоакциям и рекламе. Депутаты от ЛДПР предлагают ввести запрет на продажу алкогольной продукции в супермаркетах с 1 февраля 2024 года.

Ранее Милонов отверг версию ЛДПР о скандале в Горловке и о том, что довел юриста Ирину Воскобойникову до инсульта. По его словам, он спокойно разговаривал с женщиной и никакого скандала не устраивал. Он также усомнился в ухудшении ее самочувствия. Депутат добавил, что воспринимает действия Воскобойниковой как прямую угрозу боеспособности российских военных. При этом Милонов выразил готовность извиниться перед женщиной, «если окажется, что выдавать персональные данные командования армии по закону можно».