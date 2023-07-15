Милонов ответил на обвинение в доведении до инсульта юриста в Горловке Милонов опроверг версию ЛДПР о скандале в Горловке и инсульте у юриста Воскобойниквой

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru изложил свою версию инцидента с юристом Ириной Воскобойниковой в Горловке. По его словам, он спокойно разговаривал с женщиной и никакого скандала не устраивал. Он также усомнился в ухудшении ее самочувствия.

Вчера у нее (у Воскобойниковой. — NEWS.ru), и сегодня утром, и сегодня днем, было прекрасное самочувствие, потому что она сегодня спокойно переписывается со всеми, — сказал депутат.

По его словам, поводом для инцидента стало то, что юрист выкладывала личные данные военнослужащих, места расположения военнослужащих в соцсетях, оскорбляла руководство бригады, офицеров бригады, обвиняла их в совершении преступлений.

Я спросил, на каком основании она публикует наши личные данные в социальных сетях. Никто там не врывался, вошли мы спокойно, есть видео. Я не знаю, что они там смонтировали. Она стала хамски разговаривать, ссылаясь на то, что она бывший прокурорский работник, называть нас крысами, сволочами — представителей армии России, — возмутился Милонов.

Он добавил, что пытался донести до Воскобойниковой, что ее действия представляют собой преступную деятельность в интересах противника.

И, если, не дай бог, по расположениям [подразделений российских военнослужащих] прилетит HIMARS, Воскобойникова отвечать не будет за это. Я по этому факту обратился в правоохранительные органы, — сказал Милонов.

Он добавил, что воспринимает действия Воскобойниковой как прямую угрозу боеспособности российских военных. При этом Милонов выразил готовность извиниться пере дней, «если окажется, что выдавать персональные данные командования армии по закону можно».

Ранее в ЛДПР заявили, что Милонов довел Воскобойникову до инсульта, обвинив в работе на ВСУ. ЫВ партии считают, что он должен ответить перед комиссией по этике и перед жителями Горловки беспочвенные обвинения в ее адрес и нагнетание паники в Донбассе.