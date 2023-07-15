В ЛДПР рассказали, что Милонов довел до инсульта известного в ДНР юриста ЛДПР: Милонов должен ответить перед жителями Донбасса за устроенный в Горловке скандал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов должен понести ответственность за скандал в офисе ЛДПР на территории Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщили представители партии в комментарии для NEWS.ru. По их мнению, парламентарию предстоит ответить перед комиссией по этике и перед жителями Донбасса за беспочвенные нападки в адрес местного юриста Ирины Воскобойниковой, которую он обвинил в работе на ВСУ. Женщина после инцидента попала в реанимацию.

Устроил скандал, недостойный мужчины. Он обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ. Местные жители отлично ее знают. Она потеряла сына на войне, перенесла инсульт и теперь самостоятельно не передвигается, но нашла силы помогать другим, — рассказали в ЛДПР.

Как подчеркнули в партии, после встречи с Милоновым у Воскобойниковой случился новый инсульт. Женщину доставили в больницу, и сейчас она находится в реанимации.

Представители ЛДПР уверены, что депутат должен ответить за нагнетание паники перед населением Донбасса. Кроме того, оценку поведению Милонова должны дать в комиссии по депутатской этике.

Ранее парламентарий также отметился комментарием после слива интимного видео футболиста Артема Дзюбы. Милонов посоветовал спортсмену найти «красивую нормальную девушку».