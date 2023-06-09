Милонов дал совет Дзюбе после слива интим-видео Милонов после слива интим-видео Дзюбы посоветовал ему найти девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале посоветовал футболисту московского «Локомотива» Артему Дзюбе найти нормальную девушку после того, как в Сеть опять попало интим-видео спортсмена. По мнению парламентария, если у Дзюбы уже есть девушка, то она профурсетка, раз видео попало в интернет.

Либо видео украли, либо девушка — профурсетка. Артему нужно уже давно стать более разборчивым. Пусть обратится к футбольным фанатам «Зенита», они могут помочь ему подсказать красивую нормальную девушку, а не профурсетку, которая решила прославиться, выставляя личные видео Артема, — написал Милонов.

На интимных видео Дзюба лежит в кровати и обращается к неизвестной девушке. На другой записи спортсмен показывает обнаженные части тела.

В 2020 году российский спортсмен оказался в эпицентре похожего скандала. В ноябре того года в интернете появилось видео, на котором футболист занимался мастурбацией. После этого его лишили капитанской повязки в петербургском «Зените», а наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.