Милонов предложил создать государственный турсервис для зарубежных поездок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением учредить государственный либо частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма. Как отмечено в письме, с которым ознакомился RT, сектор зарубежного отдыха по-прежнему представляет собой перспективное направление, но граждане опасаются сложностей и трудностей из-за санкций и изменений правил путешествий.

По мнению Милонова, новая организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах, при этом участие государства являлось бы «жёсткой гарантией оказания услуг в полном объёме». А страны для поездок следует определять по критериям безопасности и дружественности по отношению к россиянам.

Выглядит целесообразным учреждение государственного либо частно-государственного сервиса (агентства) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма, — говорится в тексте обращения.

Гендиректор туроператора по организации въездного туризма Валерия Девятовская ранее заявила, что меры господдержки для отрасли туризма, предложенные Ростуризмом и Федеральной антимонопольной службой, направлены не в ту сторону. Она отметила, что в стране не существует конгрессного туризма, исчез иностранный, но в этом направлении никакой помощи нет.