В Госдуме призвали запретить усыновление сирот в «гей-страны» Депутат Милонов: в России не требуется иностранное усыновление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Запрет на усыновление сирот гражданами «гей-стран» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) является правильным, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что иностранное усыновление в целом является лишним и не требуется в России.

Почему такой закон не сделали раньше — вопрос не к нам, мы изначально так и предлагали, но это очевидно. Я вообще против почти любого иностранного усыновления независимо от того, разрешена смена пола или нет. Иностранное усыновление — это совершенно лишняя вещь. Нашей стране это точно не требуется, — высказался парламентарий.

По мнению Милонова, было бы лучше ввести полный запрет на усыновление сирот из России гражданами других стран за исключением тех случаев, когда оно полностью соответствует нормам. Например, как уточнил депутат, речь идет о ситуациях, когда родители ребенка погибли, а ближайшие родственники проживают за границей.

Я бы ввел полный запрет на усыновление, кроме тех случаев, когда усыновление соответствует всем нормам. Предположим, когда родители у ребенка погибли, а ближайший родственник живет за границей. А так все эти иностранные усыновители — в прошлом, — подытожил Милонов.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев ранее заявил, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления российских детей для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола. По его словам, несовершеннолетний может оказаться в однополой семье, если один из родителей сменит пол. Пискарев отметил, что Россия добивается того, чтобы ребенок рос и развивался в семье, где имеются мама и папа.