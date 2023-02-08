МИД России: сотрудничество Петербурга с Финляндией полностью уничтожено

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Приграничное сотрудничество Санкт-Петербурга и Ленинградской области с Финляндией, а также странами Балтии и Скандинавии полностью уничтожено, заявил на пресс-конференции представитель МИД России в Северной столице Владимир Запевалов. По его словам, вина за это лежит в первую очередь на самих странах, передает РИА Новости.

Если говорить об отношениях с нашими ближайшими соседями — Скандинавия, Прибалтика, — то отношений как таковых нет, потому что в настоящее время разрушены полностью все приграничные программы, все приграничное сотрудничество. <...> Финляндия, которая, казалось, позитивно настроена, в последние годы шло активное взаимодействие во всех областях, резко изменила свою позицию. <...> Это в первую очередь по вине наших партнеров из стран Евросоюза, — сказал представитель МИД РФ.

Он отметил, что недавно Финляндия закрыла свое генконсульство в Мурманске, а российские визы у финнов стали невостребованными.

То количество виз, которое выдается финской стороной, это жалкое подобие тех времен, которые были, и когда они выдавали по миллиону виз в год. Сейчас, если они выдают 50 виз в месяц, это очень хорошо, — поделился Запевалов.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии в 2022 году запретила въезд в страну через границу с Россией 3375 иностранным гражданам. Это в семь с половиной раз больше, чем в 2021 году, когда в Финляндию не пустили 440 человек. Чаще всего причиной отказа были угрозы общественному здоровью и обеспечению общественного порядка. В общей сложности, крупнейшие пограничные пункты на финско-российской границе в 2022 году пересекли более 1,5 млн раз, что на 117% больше показателя 2021 года (713 тысяч).