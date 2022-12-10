В МИД РФ сообщили, когда планируется второе заседание «3+3» по Закавказью МИД России: второе заседание «3+3» по Южному Кавказу может пройти в ближайшие месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Второе заседание платформы «3+3» по Южному Кавказу может состояться уже в ближайшие месяцы, заявил в беседе с ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. Он утверждает, что сейчас ведется проработка организационных моментов мероприятия. По его прогнозам, ко второй встрече может также присоединиться Грузия, которая отказалась от участия в первом заседании.

В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания «3+3». Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы. Судя по настрою всех участников, приглашение на него может быть направлено и Грузии, — сказал Гончар.

Предыдущее заседание платформы «3+3» состоялось ровно год назад. Обсудить проблемы Южного Кавказа собрались представители России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана. Приглашение было также выслано Грузии, однако власти страны отказались присоединяться ко встрече.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что сейчас ведется подготовка нового заседания платформы «3+3». По его словам, в настоящее время согласовываются даты мероприятия и повестка.

В апреле Гончар подчеркивал, что формат подобной региональной платформы способствует развитию взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей, а также повышает уровень взаимного доверия. Он также отметил, что приоритетным направлением переговоров является реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.