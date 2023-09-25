МИД России вызвал посла из-за выдворения служителей РПЦ из Софии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атанас Крыстин

МИД России вызвал посла Болгарии Атанаса Крыстина в связи с выдворением настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии. Ему был выражен протест, сообщает дипведомство в Telegram.

В МИД России был вызван посол Болгарии А.Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом <...> настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии, — заявили в МИД РФ.

В МИД произошедшее назвали «очередной провокационной выходкой» болгарских властей, которая полностью вписывается в текущие евроатлантические установки по «борьбе с российским влиянием». Вместе с тем в МИД заверили, что планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва считает недружественным актом решение властей Болгарии выслать священников РПЦ из страны. По ее словам, российская сторона возмущена и шокирована из-за этого шага Софии, который свидетельствует о том, что нынешнее руководство Болгарии «окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами».

21 сентября священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где от них потребовали в течение 24 часов покинуть страну. Причиной такого предписания в Болгарии назвали угрозу национальной безопасности.