Москва считает недружественным актом решение властей Болгарии выслать священников РПЦ из страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Российская сторона возмущена и шокированы из-за этого шага Софии, который свидетельствует о том, что нынешнее руководство Болгарии «окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами».