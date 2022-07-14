МИД России: спецоперация продолжится вопреки поддержке Украины Западом МИД РФ: спецоперация будет продолжена, несмотря на стремление Запада «укрепить безопасность» Украины

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Специальная военная операция России будет продолжена, несмотря на стремление США и их союзников «укрепить безопасность» Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Также она назвала «гибридной войной Запада против России» обучение украинских военных в странах НАТО.

Запад использует Киев в качестве инструмента и оружия против России и против самой же Украины. <...> О судьбе граждан Украины, конечно, никто [на Западе] не думает, — сказала Захарова.

Она также обратила внимание на информацию британской газеты Daily Mail о начале обучения в Манчестере первых подразделений украинских военнослужащих, насчитывающих порядка пятисот человек из 10 тысяч, которые должны пройти трехнедельные курсы по навыкам эксплуатации западных образцов вооружений.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Альянс нацелен на оказание Украине военной помощи, а не на присоединение страны. Он добавил, что блок будет продолжать заниматься вопросом поставок Украине вооружения, в том числе дальнобойных систем M142 HIMARS, которые «уже повлияли на ход боев».

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска смогут перейти к контрнаступлению, но для этого требуется бронированная техника. По его словам, при ее поставках с Запада Киев перестанет отступать.