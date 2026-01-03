В МИД России призвали сохранить мир в Латинской Америке. В ведомстве подчеркнули, что Венесуэла имеет право самостоятельно определять свою судьбу.

Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне, — говорится в сообщении

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что в России ожидают введения санкций ЕС против США за военную агрессию в отношении Венесуэлы и нарушение международного права.

До этого президент США Дональд Трамп назвал операцию в Венесуэле блестящей и хорошо спланированной. Глава Белого дома также отметил, что в ней приняли участие множество «замечательных военнослужащих». На вопрос о разрешении конгресса Трамп ответил, что подробности раскроет на предстоящей пресс-конференции.