МИД России предостерег Южную Корею от участия в инициативе PURL по Украине Захарова: Южную Корею ждет ответ в случае участия в инициативе PURL по Украине

Москва будет вынуждена ответить Сеулу, если тот примет участие в программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по Украине, заявила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте внешнеполитического ведомства, подобные шаги расходятся с официальной линией Южной Кореи.

Хотели бы вновь подчеркнуть, что возможное участие РК в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта. <…>. В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры, — отметила Захарова.

Подобный шаг нанесет удар по отношениям Москвы и Сеула. Кроме того, он разрушит перспективы для восстановления диалога по проблематике Корейского полуострова, добавила дипломат.

Программа PURL была создана США и НАТО и предполагает, что европейские государства сами закупают оружие для Украины у Соединенных Штатов, а Вашингтон напрямую военную поддержку не оказывает. По данным журналистов, в 2025 году в рамках этой инициативы Киеву уже собрали около $5 млрд.