МИД России: по Украине с США не о чем говорить Замглавы МИД России Рябков: по Украине с США не о чем говорить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что с США «не о чем говорить» в вопросе украинского конфликта. Он объяснил это тем, что Москва и Вашингтон имеют радикально противоположные позиции, передает РИА Новости.

По Украине с ними (США. — прим. NEWS.ru) просто не о чем говорить <...> Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов, — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что предварительные условия для начала переговоров, которые выдвинули украинские власти, неприемлемы. Замглавы МИД также подчеркнул незыблемость позиции России по защите своей территориальной целостности.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее озвучил свое видение шагов для возобновления мира на территории республики, состоящее из 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

При этом Зеленский заявил, что получал от партнеров из стран Запада сигналы о желании России провести прямые переговоры. По его словам, в этом случае Киев предложит их публичный формат.