МИД России оценил возможность открытого столкновения с США и НАТО Замглавы МИД Рябков: открытое столкновение с США и НАТО не в интересах России

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Открытое боестолкновение с Соединенными Штатами и странами альянса НАТО не в интересах Кремля, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Несмотря на это, администрация президента США Джо Байдена должна понимать последствия в случае эскалации конфликта на Украине, передает ТАСС слова дипломата.

Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России. Надеемся, что и в администрации Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины, — подчеркнул он.

Рябков считает, что в настоящий момент отношения между Россией и США находятся на «околонулевом» уровне, однако РФ не планирует устраивать прямое столкновение со Штатами.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что полноценное столкновение НАТО и России нельзя исключать в будущем, поэтому необходимо готовиться к тому, что такой конфликт произойдет. По его словам, в будущие 10–15 лет в мире возможны крупные вооруженные столкновения, а вслед за конфликтом с Украиной может начаться конфликт с Польшей.

Журналист Константин Кнырик ранее заявил, что после окончания специальной военной операции на Украине США могут втянуть в конфликт с Россией еще какую-нибудь страну. Он убежден, что Соединенные Штаты ставят своей целью развал России с помощью некоего проекта, а потому призывы к подготовке к войне с ней могут в будущем зазвучать и в Польше.