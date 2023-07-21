МИД России оценил вероятность заключения новой зерновой сделки с Турцией МИД: Россия рассматривает любые варианты продолжения поставок зерна

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Россия готова рассмотреть любые варианты продолжения поставок зерновых на мировые рынки, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. В ходе брифинга дипломат отметил, что продление действовавшего ранее соглашения также возможно, однако для этого стороны должны выполнить ранее обговоренные условия, передает РИА Новости.

Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок, и зерновых, и удобрений, — отметил Вершинин.

Заместитель главы ведомства также подчеркнул, что российская сторона активно контактирует с Турцией для решения данного вопроса. По его словам, между Москва тесно и традиционно взаимодействует с Анкарой.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что невыполнение странами Запада условий по зерновой сделке является наглостью. По словам главы государства, Москва проявляла чудеса выдержки, продлевая соглашение. Однако достигнутые договоренности использовались для обогащения крупного европейского и американского бизнеса. По словам Путина, Россия понесла потери в сельскохозяйственной сфере, которые составили $1,2 млрд.