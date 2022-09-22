МИД России одобрил назначение Линн Трейси послом США в Москве

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Линн Трейси

Министерство иностранных дел России дало агреман (согласие) на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, запрос на согласие поступил от США давно, а информация о нем появилась в СМИ только сейчас, передает ТАСС.

Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали, — рассказал Рябков.

Линн Трейси родилась в городе Барбертон, получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии (1986), диплом юриста в Университете Акрона (1994). С 1987 по 1990 год проживала в Москве и знает русский язык. На службе в Госдепе находится с 1994 года. Работала в Пакистане, Казахстане, Киргизии, Грузии, Туркмении. С февраля 2019 года является послом США в Армении.

Кандидатура Линн Трейси на пост посла США в РФ была названа еще 13 сентября. Дипломат уже работала в Москве заместителем посла в 2014–2017 годах. Накануне президент США Джо Байден официально предложил на роль посла в РФ Линн Трейси. Сообщение о ее предстоящем назначении было опубликовано на сайте Белого дома.