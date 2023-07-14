В МИД РФ пояснили закрытие консульского агентства Польши в Смоленске МИД РФ назвал закрытие консульского агентства Польши в Смоленске следствием политики Варшавы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Варшава собственноручно подтолкнула Москву к решению о закрытии польского консульского агентства в Смоленске, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. В ведомстве напомнили, что учреждение открыли в качестве «жеста доброй воли», которые исключены в нынешних условиях.

Царящая в Польше атмосфера разнузданной русофобии, приобретающей патологические черты, исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли» с нашей стороны, — заявили в министерстве.

Дипломаты напомнили, что решение открыть представительство было принято еще в 2011 году. Тогда Москва пошла навстречу просьбам Варшавы, фактически изменив в пользу польской стороны паритет по количеству консульских учреждений.

Сегодня, как подчеркнули в ведомстве, польские власти проводят в отношении России враждебную политику, поощряя «преступный неонацистский киевский режим» и снабжая его оружием. На этом фоне в пятницу, 14 июля, польский посол был вызван в МИД РФ для извещения о закрытии консульства в Смоленске.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас отношения между Москвой и Варшавой находятся «на нулевой и даже на отрицательной отметке». В связи с этим спикер Кремля напомнил, что Польша на протяжении истории довольно часто проявляла враждебность по отношению к российскому государству, вела войны или выступала на стороне тех, кто эти войны вел.