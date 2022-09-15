МИД РФ обвинил Британию в «безнравственном» отношении к смерти Елизаветы II Захарова: Британия использует смерть Елизаветы II в геополитических целях

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прощание с королевой Елизаветой II

Действия Британии, отказавшейся приглашать представителей России на похороны королевы Елизаветы II, являются безнравственными, поскольку основаны на геополитических целях для сведения счетов с Москвой в дни траура, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат указала, что это особенно кощунственно перед памятью монарха, которая в годы Второй мировой войны противостояла нацистам и их пособникам.

Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат также выразила слова соболезнования британскому народу в связи с «постигшей его большой утратой». Захарова заверила, что «в Москве помнят и продолжают чтить память всех ветеранов, внесших вклад в Победу».

В июле Захарова обвинила Японию в стирании исторической памяти о Хиросиме и Нагасаки и цинизме, с которым Россию пытаются вписать в контекст трагедии, апеллируя к «угрозе использования Москвой ядерного оружия». Дипломат указала на «сервильную» риторику Токио по отношению к США и подчеркнула, что «варварский приказ» о сбросе ядерных бомб был отдан именно в Вашингтоне.