МИД РФ обвинил Японию в стирании исторической памяти о Хиросиме и Нагасаки

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Представитель Минобороны РФ Мария Захарова обвинила Японию в стирании исторической памяти о Хиросиме и Нагасаки и цинизме, с которым Россию пытаются вписать в контекст трагедии, апеллируя к «угрозе использования Москвой ядерного оружия». Дипломат указала на «сервильную» риторику Токио по отношению к США и подчеркнула, что «варварский приказ» о сбросе ядерных бомб был отдан именно в Вашингтоне.

Поражает цинизм, с которым предпринята попытка вписать безосновательную критику нашей страны в контекст трагедии Хиросимы. <...> Вопреки сервильной по отношению к США риторике властей Японии, приложивших немало усилий для размывания исторической памяти собственного народа, в Хиросиме и Нагасаки не могут не помнить, что варварский приказ был отдан в Вашингтоне, — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что ядерные риски активно генерируются не Россией, а «патроном» Японии — США, которые позволяют Токио публиковать провокационные заявления.

Ранее американский политолог Ричард Беттс заявил, что НАТО окажется в тупике из-за противоречия своих целей, если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. По его словам, у военно-политического блока в этом случае будет три варианта ответа на такой удар: осуждение без военной конфронтации, ответный ядерный удар, а также вступление в военные действия без применения ядерного оружия. Беттс отметил, что последний вариант является наиболее приемлемым.