МИД России бурно отреагировал на высылку дипломатов из Нидерландов МИД РФ обвинил Нидерланды в попытке разрушить отношения с Москвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высылку российских дипломатов из Нидерландов стоит расценивать как шаг к разрушению отношений с Москвой, говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве считают, что соответствующее решение в Гааге приняли по указаниям извне. Представители министерства отметили, что восстановление отношений между странами велось около года, однако сегодня все эти попытки были разрушены.

Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге <...> как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений. Около года велись непростые консультации с тем, чтобы создать условия для функционирования наших дипломатических представительств. <...> Когда расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне, — говорится в сообщении ведомства.

Также представители российского МИД заявили, что на совести Нидерландов лежат военные преступления НАТО в Ираке и других странах. Гааге посоветовали не оправдывать свои «деструктивные действия». Российское внешнеполитическое ведомство пообещало принять ответные меры.

Ранее в МИД Нидерландов объяснили высылку российских дипломатов тем фактом, что переговоры с РФ об условиях командирования дипломатов не увенчались успехом. в Гааге утверждает, что Москва «постоянно пытается тайно разместить офицеров разведки в Нидерландах в качестве дипломатов» и в то же время «отказывает в выдаче виз голландским дипломатам для работы в генеральном консульстве в Петербурге и посольстве в Москве». По словам главы Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Яна Свилленса, всего будут высланы 17 российских дипломатов.