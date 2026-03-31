МИД РФ допустил продление отмены санкций на российскую нефть Руденко: США могут продлить отмену санкций на российскую нефть

Москва допускает, что Соединенные Штаты могут продлить временную отмену санкций на покупку российской нефти и нефтепродуктов, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Такая мера может потребоваться Вашингтону для сохранения стабильности на мировом энергетическом рынке в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Дипломат подчеркнул, что без участия российских ресурсов мировую экономику ждут серьезные потрясения и непредсказуемые скачки цен. По его мнению, американская сторона осознает эти риски.

Не исключаю, что США, если конфликт [с Ираном] продолжится, могут принять решение о продлении решения о снятии антироссийских санкций еще на какое-то время, — высказался дипломат.

На данный момент в США уже действует генеральная лицензия, которая разрешает проводить операции с российским топливом до 11 апреля. Ранее Минфин США пошел на этот шаг для судов, загруженных до середины марта, чтобы избежать дефицита на рынке.

Ранее Руденко заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие ценовой потолок. Это решение касается всех государств, согласившихся на антирыночные ограничения.