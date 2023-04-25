Медведев заявил, что мир находится на пороге новой мировой войны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание». В то же время, по его словам, которые приводит ТАСС, трагического стечения обстоятельств еще можно избежать.

Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является, — сказал Медведев.

В то же время он отметил, что империи не распадаются без последующих войн. Политик подчеркнул, что после распада СССР открытого военного столкновения удавалось избегать почти 30 лет. При этом Запад оказался во многом несправедлив к России, а Европа и США оказались не готовы к равноправному партнерству.

Кроме того, по словам политика, в настоящее время в мире растет перспектива ядерной войны. По мнению Медведева, в таких условиях, когда речь идет о сохранении человечества, разговоры о зеленой повестке выглядят лукавством.

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США выражали обеспокоенность из-за возможного применения поставляемых Украине вооружений для ударов по России. По его словам, вопреки тому, что Белый дом делает все возможное для поддержки Киева, Вашингтон не заинтересован в прямом вступлении в конфликт, а также в его перерастании в третью мировую войну.