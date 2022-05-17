Медведев: ядерный щит РФ «успокаивает» сторонников третьей мировой войны

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ядерный щит России многие годы помогает сохранять независимость страны и «успокаивает» тех, кто старается подтолкнуть её к третьей мировой войне. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки в город Саров, где более 75 лет ведётся разработка ядерного оружия, пишет РИА Новости.

Историческая заслуга тех, кто здесь работал, именно в том, что был создан надёжный ядерный щит для России и наших союзников. И этот щит обеспечивает нашу независимость на протяжении уже большого количества лет, а также помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне или каким-то ещё иным проблемам, — подчеркнул он.

С таким заявлением Медведев выступил в ходе совещания о перспективах развития Национального центра физики и математики. Он отметил, что на данный момент подобные выпады в отношении России не редкость со стороны тех государств, которые «заняли откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, и тех, кто применяет русофобскую риторику».

В этом случае мы должны помнить о наших возможностях, которые были созданы здесь, в Сарове. Главное, чтобы наши оппоненты не забывали об этом, — констатировал бывший президент.

Обозреватель Джеймс Поплар в статье, опубликованной The American Thinker, ранее заявил, что администрация Белого дома бездумно обостряет кризис на Украине, из-за чего США может грозить «ядерный Армагеддон». Поставки Киеву оборонительных вооружений превращаются в опасную эскалацию.