Медведев: в голове у недоумков из G7 «м'яке жовто-блакитне гівно» Медведев пригрозил странам G7 прекращением зерновой сделки

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Идея представителей «Большой семерки» о тотальном запрете экспорта товаров в РФ подразумевает встречное прекращение импорта российских товаров по наиболее чувствительным для Запада категориям, написал в своем Telegram-канале заместитель главы Совбеза страны Дмитрий Медведев. По его словам, этот шаг поставит крест на зерновой сделке и многом другом, в чем нуждаются страны G7.

Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове лишь м’яке жовто-блакитне гівно, — написал Медведев.

20 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в G7 обсуждают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. По данным собеседников агентства, инициативу рассматривают ключевые союзники Киева, в том числе США. Идея обсуждалась в преддверии майского саммита G7 в Японии, а к ее реализации хотят привлечь ЕС.

Между тем Министерство юстиции Соединенных Штатов ищет новые способы пресечь уклонение России от санкций, сосредоточив внимание на транзакциях в криптовалюте. Оперативная группа ведомства использует ряд новых и секретных тактик для выявления и судебного преследования компаний и отдельных лиц, скрывающих активы богатых россиян и помогающих подпитывать Вооруженные силы РФ.