Медведев: Украина — это часть России

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Флаги России и Украины

Украина является частью России, однако по историческим и геополитическим причинам Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Украина, как и другие части Российской империи, всегда была населена исконно русскими людьми, сообщает РИА Новости.

Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами <...>. Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России, — сказал Медведев.

Он добавил, что Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО. По его словам, в этом случае она получила бы соседа, который входит в недружественный блок и при этом собирается производить ядерное оружие.

Ранее Медведев отметил, что угроза ядерного конфликта в мире сегодня не только не миновала, но и наоборот — возросла. Причиной тому являются поставки Западом оружия на Украину.