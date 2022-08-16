Медведев убедился в высоком уровне обороноспособности России

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после посещения форума «Армия-2022» заявил о высоком уровне обороноспособности России. Об этом, по его мнению, свидетельствуют образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции. В рамках форума Медведев посетил павильон Роскосмоса, где замглавы Совбеза ознакомился с макетом будущей российской орбитальной станции.

Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне, — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в более чем 30 регионах страны, в нём принимают участие военные делегации из 70 стран.

Президент России Владимир Путин на открытии форума заявил, что российское высокоточное оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а также значительно превосходят их по тактико-техническим характеристикам. По его словам, многие образцы отечественного арсенала будут определять завтрашний день вооруженных сил. Глава государства отметил, что во всем мире российские вооружения ценятся среди военных профессионалов «за надежность, качество и главное — высокую эффективность».