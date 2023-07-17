Медведев предложил способ борьбы с террористами Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что с террористами невозможно бороться международными санкциями. По его мнению, они понимают только язык силы, персональные и совсем негуманные методы.

Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы, — написал Медведев.

Два взрыва произошли на Крымском мосту в районе трех часов ночи 17 июля. По данным «РБК-Украина», за произошедшее ответственны Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины. Со ссылкой на источники издание сообщило, что мост был атакован с использованием надводных дронов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель семейной пары. Их дочь была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, конструкции Крымского моста находятся на своих опорах. По ее словам, специалисты восстановят движение поездов по мосту утром 18 июля.