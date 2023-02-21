Медведев объяснил приостановку ДСНВ «тупой» антироссийской политикой США

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Приостановка участия России в ДСНВ стала ответом на «тупую» антироссийскую политику США, заявил в Twitter замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, США получили именно то, что заслужили.

США получили, что заслужили, за свою тупую антироссийскую политику. <...> Нельзя воевать с Россией, делая при этом вид, что с вопросами стратегической стабильности все по-прежнему в порядке. Так вам и надо, — написал политик.

21 февраля президент России Владимир Путин во время поcлания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке учаcтия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о воeнных намерениях Парижа и Лондона.

Как пояснил военный эксперт Виктор Литовкин, приостановка договора приведет к тому, что самолеты США не смогут совершать посадку на территории России и инспектировать новые российские ракеты. По его словам, США постоянно демонстрировали вседозволенность и ставили Россию в заведомо неравноправное положение, запрещая российским самолетам летать через Европу и приземляться в США.