В ближайшее время общий объем военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов достигнет отметки в $50 млрд, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что некоторая часть поставок вооружения пришлась на довоенный период. Так, он утверждает, что оружие и боеприпасы стали поступать ВСУ еще в августе 2021 года.